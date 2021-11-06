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Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi: Takımı yardımcısına bırakmış

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Giriş: 06.11.2021 22:11
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk etti. Dev derbide konuk ekip Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün 45+4. dakikada attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın 62. dakikasında siyah beyazlılar Cyle Larin'in golü ile beraberliği sağladı. Maçın son pozisyonunda Trabzonspor kontra atağa çıktı. Nwakaeme'nin pasında Cornelius karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında maçı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş bu sene iyi değil. Duyduğuma göre Sergen takımı yardımcısına bırakmış." dedi.
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