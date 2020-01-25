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25.01.2020
Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta...
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile 6 saat süren toplantı sonrası yollarını ayırma kararı aldı. Bu sıcak gelişmenin ardından siyah beyazlı taraftarlar "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan ise canlı yayında flaş açıklamalar geldi. Toroğlu, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'a teslim edileceğini iddia etti. İşte Toroğlu'nun yaptığı o açıklamalar...
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile 6 saat süren toplantı sonrası yollarını ayırma kararı aldı.
Bu sıcak gelişmenin ardından siyah beyazlı taraftarlar "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan ise canlı yayında flaş açıklamalar geldi. Toroğlu, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'a teslim edileceğini iddia etti. İşte Toroğlu'nun yaptığı o açıklamalar...
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