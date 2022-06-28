28 Haziran 2022, Salı
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Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer oldu! İşte ödenecek bonservis ve yıllık maaşı...
Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te yeniden kendini bulan Emre Mor'u kadrosuna kattı. Yetenekli oyuncunun maliyeti ortaya çıktı.