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Videolar Spor Videoları Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer oldu! İşte ödenecek bonservis ve yıllık maaşı...

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer oldu! İşte ödenecek bonservis ve yıllık maaşı...

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Giriş: 28.06.2022 13:50
Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te yeniden kendini bulan Emre Mor'u kadrosuna kattı. Yetenekli oyuncunun maliyeti ortaya çıktı.
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