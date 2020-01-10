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10.01.2020
Emre Akbaba yeşil sahalara golle döndü
Geçtiğimiz sezon 32. haftada Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba uzun tedavinin ardından takımla ile antrenmanlara başlamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Altay ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yeşil sahalar döndü. Milli futbolcu 62 dakikada takımının ikinci golünü de attı.
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