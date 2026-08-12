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ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e ev hapsi! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu ve karaborsa bilet ticaretine ilişkin iddialar kapsamında gözaltına alınan ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şirin, evinde ele geçirilen döviz ve ziynet eşyalarının oğlunun düğününden ve yıllara dayanan birikimlerinden kaldığını savunurken, ruhsatsız silahı 45 bin liraya satın aldığını söyledi. Şirin'in savcılık ifadesindeki ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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