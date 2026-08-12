Trump golf oynarken havada güvenlik alarmı! F-16'lar iki uçağa müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bedminster'da golf oynadığı sırada bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın bulunduğu golf kulübünün yakınında Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi konuşlandırılırken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar geçici uçuş kısıtlamasını ihlal eden iki sivil uçağa müdahale etti. Hava savunma personeliyle bir araya gelen Trump, "Füzelerden ve insansız hava araçlarından endişelenmiyorum" dedi.