Terörsüz Türkiye süreci nasıl işleyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen "Terörsüz Türkiye" yasası ile Türkiye yeni bir dönemin eşiğine geldi. Yasadan kaç kişinin yararlanacağı ve silah bırakma sürecinin detayları merak edilirken, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, tarihi sürecin tüm ayrıntılarını ve Kandil’den Süleymaniye’ye uzanan o kritik planı canlı yayında aktardı.