Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Köseli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil ile V.K. yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak devrildi.

Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.