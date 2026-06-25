Milli takım neden yıpratılıyor? Linç ve itibarsızlaştırmaya hayır!

22 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz beklenen sonuçları alamasa da, saha dışındaki "linç kültürü" başarı grafiğinin önüne geçti. Genç yıldızlarımızın hedef alındığı, adeta bir itibar suikastına dönüşen sosyal medya saldırıları spor kamuoyunda büyük tepki çekti. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan ve Psikolog Yasemin Kuş, milli takımın neden yıpratıldığını, gencecik evlatlarımızın neden hedef tahtasına oturtulduğunu ve bu kirli operasyonun psikolojik kodlarını A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.