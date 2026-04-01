Dünya Kupası vizesi alan A Milliler yurda döndü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından ay yıldızlı ekip yurda dönerken, Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu İstanbul Havalimanı'nda duygularını paylaşırken "Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi.