Düğünden maç izlemeye! Üzerlerinde gelinlik ve damatlık ile milli maçı izlediler

Bartın'ın Amasra ilçesinde düğün yapan Gökhan Kabaşer ve Monica Mertinez, üzerindeki damatlık ve gelinlikle ilçe meydanına gelerek, dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izledi. Eşiyle sosyal medyadan tanışığını ve uzun yıllar Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten damat Gökhan Kabaşer, çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Evliliğim nedeniyle çok heyecanlı ve mutluyuz. Maç için de çok heyecanlıyız. Hemen maçın başında bir gol attık. İşler iyi gidiyor" diyerek heyecanını paylaştı

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