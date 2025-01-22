22 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Diego Carlos İstanbul'a geldi!
Diego Carlos İstanbul’a geldi!

Diego Carlos İstanbul'a geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2025 01:43
Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk transferini stoper mevkiinde yaptı. Sarı-lacivertliler Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u İstanbul'a getirtti. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu. 31 yaşındaki defans, Londra'dan kalkan özel uçakla saat 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diego Carlos İstanbul’a geldi!
Diego Carlos İstanbul’a geldi!
Diego Carlos İstanbul'a geldi!
Okan Buruk: Çok net pozisyonlar vermeden 3 gol yedik!
Okan Buruk: Çok net pozisyonlar vermeden 3 gol yedik!
Buruk’tan Flaş transfer açıklaması: Hem savunmaya hem de..
Buruk'tan Flaş transfer açıklaması: Hem savunmaya hem de..
TFF, Süper Lig’de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamlad
Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamlad
Ahmed Kutucu transferinde sona doğru
Ahmed Kutucu transferinde sona doğru
Dinamo Kiev, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!
Dinamo Kiev, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!
Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı?
Mertens ve Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor maçının ardından
Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor maçının ardından
İçeride dışarıda fark etmez her maç zor
İçeride dışarıda fark etmez her maç zor”
Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz
“Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz”
Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Daha Fazla Video Göster