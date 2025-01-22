Diego Carlos İstanbul’a geldi!

Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk transferini stoper mevkiinde yaptı. Sarı-lacivertliler Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u İstanbul'a getirtti. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu. 31 yaşındaki defans, Londra'dan kalkan özel uçakla saat 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı.

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