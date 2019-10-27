Derbi sonra Fatih Terim'den flaş çıkış: 17-18 yaşındaki gençlerimizi sahada görebilirsiniz |Video

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Sorunların farkındayız, sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum" diye konuştu. Terim, "Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençlerimizi sahada görebilirsiniz." dedi.

Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim, Galatasaray gibi mücadele etmediklerini söyledi. İlerleyen dönemde bazı şeyleri değiştireceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sorunların farkındayız, sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum" diye konuştu. Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrasında şu ifadeleri kullandı:



"MAALESEF BAZI ŞEYLER OLMUYOR"

Oyunu değerlendirmen önce Galatasaray'ı değerlendireyim. Gerek bireysel olarak gerek takım olarak her şeyin farkındayız. Farkında olmakla kalmıyoruz, değiştirmeye de çalışacağız. Bir eşiği aşarsak doğru yola girecek miyiz diye... Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Maalesef bazı şeyler olmuyor. Küçük mesajlar da veriyorum açıkçası. Sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum. Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. İlk yarı ilk 10 dakika dışında oyunu tam olarak kontrolüne alan, ilk 18'de 7 şut bulup kaleye hiç isabet bulamayan bir takım vardı. Bir defa Galatasaray gibi oynamamız için Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım.



"BAZILARINA SON ŞANSLARINI VERDİK"

Lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Türkiye liginde böyle devam etmeyeceğiz inşallah. Böyle oynarsak daha büyük sıkıntılar olabilir. Benim Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama birçok şeyi paylaşamıyoruz. Bir bedel varsa ödeyen benim. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Hiçbir şeyden pes edecek halimiz yok. Değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz. Bu değişimde kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Son şansların da bazılarını verdik. Ocağa kadar bizimle olacaklar elbette. Herkes oynayacak bundan sonra. Benim, bizim istediğimiz şekilde. Takım olarak birtakım şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız.

Hata yaptım yanıldım umarım bundan sonra istediklerimizi yapabiliriz. Bundan sonra 17-18 yaşındaki gençlerimizi sahada görebilirsiniz.