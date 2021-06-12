Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi durdu! Maç tatil edildi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Saat 19'da başlayan mücadelenin 42. dakikasında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in kalbi durdu saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından Eriksen hastaneye kaldırıldı. Maç ise tatil edildi.

EURO 2020 B Grubu mamaçında GDanimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın Parken Stadı'nda oynanan mücadele Danimarkalı futbolcunu Christian Eriksen'in kalbinin durması üzerine tatil edildi.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN O ANLAR

Christian Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 42. dakikasında baygınlık geçirdi. Kalbi duran Eriksen'e sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılırken, elektro şok cihazıyla da müdahale edildi.

ERIKSEN'IN KALBİ DURDU

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçının ilk yarısında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen girdiği ikili mücadele sonrası hareketsiz bir şekilde yer kaldı. Kendine bir türlü gelemeyen Eriksen'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.

Müdahalenin ardında Danimarkalı yıldız sedyeyle sahadan çıkarıldı ve maç tatil edildi.

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