26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı! 45 takımda 450 yelken tutkunu yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı! 45 takımda 450 yelken tutkunu yarışıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 16:20
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı yapılıyor. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas 100. yıl kupası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı!
Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı!
Avrupa Fatihi son dakikalarda yıkıldı!
Avrupa Fatihi son dakikalarda yıkıldı!
İşte Galatasaray’ın Zalgiris maçı muhtemel 11’i
İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı muhtemel 11'i
Galatasaray Zaha’yı resmen duyurdu!
Galatasaray Zaha'yı resmen duyurdu!
Zaha hangi takımlarda oynadı?
Zaha hangi takımlarda oynadı?
Wilfried Zaha İstanbul’da!
Wilfried Zaha İstanbul'da!
Bakambu Galatasaray’da! Maliyeti...
Bakambu Galatasaray'da! Maliyeti...
Aslan’dan F.Bahçe’ye ’Ali Cabbar’ göndermesi
Aslan'dan F.Bahçe'ye 'Ali Cabbar' göndermesi
G.Saray’dan F.Bahçe’ye yılın çalımı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı
Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Azerbaycanlı Türk rakibinin formasındaki bayrağı öptü
Azerbaycanlı Türk rakibinin formasındaki bayrağı öptü
PSG’ye Mbappe şoku
PSG'ye Mbappe şoku
Daha Fazla Video Göster