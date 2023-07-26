Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı! 45 takımda 450 yelken tutkunu yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez Cumhurbaşkanlığı uluslararası yat yarışı yapılıyor. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas 100. yıl kupası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta başladı.

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