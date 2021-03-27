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Covid-19 salgın döneminde bir ilk! Hollanda Letonya maçına seyirci alınacak

A Haber
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Giriş: 27.03.2021 19:05
Güncelleme:27.03.2021 19:24
Covid-19 küresel salgın döneminde bir ilk yaşanacak. Bu akşam saat 20'de başlayacak olan Hollanda - Letonya maçına 5 bin seyirci alıması kararlaştırıldı. Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'ndaki karşılaşmaya 5 bin Hollandalı taraftarın girişine izin verilecek. Bu maçta elde edilecek deneyimler ışığında, önümüzdeki aylarda düzenlenecek etkinliklerin seyircili olup olmayacağı belirlenecek. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında aktardı. Özyar, yapılacak deneylerin bir kısmında maske takılmayacağını aktardı.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'nın bugün Letonya ile oynayacağı karşılaşma, koronavirüs salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi olacak.

Hollanda'da hükümeti, "Fieldlabs" projesi kapsamında bir süreden beri salgın döneminde gösterilerin seyircili olarak nasıl düzenlenebileceğini test ediyor.

Yarınki Hollanda-Letonya maçı, 5 bin izleyici ile en büyük deney olacak. Yerel saatle 18:00'de başlayacak karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, son 48 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu göstermeden stada alınmayacak.

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