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Cimbom Kayseri'de yenişemedi! Kayserispor 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 13.08.2023 14:26
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılıklı atakların sık sık olduğu karşılaşmada iki takım da golle sonuçlandıramadı. 0-0 berabere biten karşılaşmada son şampiyon Galatasaray 1 puana razı oldu.
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