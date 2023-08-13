Cimbom Kayseri'de yenişemedi! Kayserispor 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılıklı atakların sık sık olduğu karşılaşmada iki takım da golle sonuçlandıramadı. 0-0 berabere biten karşılaşmada son şampiyon Galatasaray 1 puana razı oldu.