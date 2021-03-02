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Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor! Canlı yayında yeni takımını açıkladı

A Haber
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Giriş: 02.03.2021 15:38
Güncelleme:02.03.2021 15:39
Ara transfer döneminde eski takımına kiralık olarak dönen milli yıldız Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayırılıyor... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Gündemi' programında siyah beyazlılarının gündemine dair açıklamalarda bulundu. Domaç, "Everton ile bağlarının koptuğunu düşündüğümüz Cenk Tosun'un, sezon sonunda CSKA Moskova ile 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rusya'daki bütçeler buradan çok daha yüksek" dedi. İşte Domaç'ın canlı yayında yaptığı o flaş açıklamalar...
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