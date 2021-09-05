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Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası canlı yayında skandal sözler: Şenol Güneş Milli Takımı oynatamıyor

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Giriş: 05.09.2021 00:21
Güncelleme:05.09.2021 00:26
Türkiye Dünya Kupası Elemeri G Grubu 5.maçında Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya geldi. A Milliler rakibini Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın kaydettiği golerle 3-0 mağlup etti. Maç sonu A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e sert tepki gösterdi. Toroğlu, "90 dakika boyunca işkence çektim. Şenol Güneş Milli Takımı oynatamıyor. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden" ifadelerini kullandı. İşte sosyal medyada gündem olan o sözler...

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