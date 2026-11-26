Banka hesabını başkasına kullandıranlar dikkat! Yargıtaydan emsal niteliğinde karar

Yargıtay, banka hesaplarını başkalarına kullandırdıkları gerekçesiyle dolandırıcılık suçundan yargılanan IBAN sahipleri hakkında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, hesap sahiplerinin suç kastı ve olay içindeki rolleri yeterince araştırılmadan karar verilemeyeceğine hükmetti. Kararın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve avukat Ceylan Öztürk aktardı.