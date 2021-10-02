Çaykur Rizespor maçı öncesi Fatih Terim'in zor anı! Son anda...

Süper Lig'in 8. haftasında yarından Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Burada taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarın yanına giden Terim, düşmekten son anda kurtuldu. Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, Rize'de konaklayacakları otele geçti. İşte Fatih hocanın zor anları...

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