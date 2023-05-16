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Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti

A Haber
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Giriş: 16.05.2023 17:47
Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor gözünü Süper Lig'e dikti. İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Karadeniz ekibi galip gelirse bir yıl aranın ardından yükselecek. Rize'deki heyecanı A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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Gözünü Süper Lig'e dikti
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