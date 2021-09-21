Canlı yayında flaş Belhanda ve Balotelli yorumu: Demek ki...

Lider Beşiktaş Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında evinde Adana Demirspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında konuk ekibin yıldız futbolcuları Belhanda ve Balotelli ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. "Demek ki Samet Aybaba haklıymış" diyen Toroğlu, "Adana Demirspor Balotelli ve Belhanda'yla oynadığında 9'a 11 oynuyordu. Şimdi 11-11 oynuyorlar ve iyi mücadele ediyorlar. Belhanda ve Balotelli takıntılarından kurtulmaları lazım." dedi. İşte o açıklamalar...