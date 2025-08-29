Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi sona erdi

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı’nın çağrısıyla yapılan acil toplantıda ayrılık kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, Solskjaer’in sözleşmesinin feshedildiği ve kendisine emeklerinden dolayı teşekkür edildiği belirtildi. Norveçli çalıştırıcı siyah-beyazlıların başında 29 maçta görev yaptı. Bu süreçte 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Avrupa hayalinin erken bitmesi, ayrılığın en önemli gerekçesi olarak gösterildi. Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına hız verdiği öğrenildi.

