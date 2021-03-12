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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 21:57
Güncelleme:12.03.2021 22:06
Beşiktaş'ın Başakşehir'İ 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarının "Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Kocadağ, "Sergen Yalçın ile alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Başakşehir-Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kocadağ şu ifadeleri kaydetti;

"Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz. Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, bundan sonrası da önemli.



Kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Yedek kulübesinde de ciddi isimler var. Sene aşından beri yaratılmış bir algı bu. Sene başında da bu şekilde cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde transferler yetersiz dendi.

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