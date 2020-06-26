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Beşiktaş'ta Konyaspor öncesi büyük şok! 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi |Video

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Giriş: 26.06.2020 14:43
Güncelleme:26.06.2020 14:59
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş bu akşam saat 21'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte çarşamba günü yapılan antrenman öncesi yapılan testlerin sonuçları dün akşam açıklandı. İki futbolcuda virüs tespit edildiği duyuruldu. Bu iki futbolcu bu akşam oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Son gelişmeleri A Spor Muhabiri Mustafa Mandev canlı yayında aktardı.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş bu akşam saat 21'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte çarşamba günü yapılan antrenman öncesi yapılan testlerin sonuçları dün akşam açıklandı. İki futbolcuda virüs tespit edildiği duyuruldu. Bu iki futbolcu bu akşam oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Son gelişmeleri A Spor Muhabiri Mustafa Mandev canlı yayında aktardı.

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