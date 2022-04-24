24 Nisan 2022, Pazar
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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'dan kötü haber
Beşiktaş'tan üzücü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Can Bozdoğan'ın, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edildi. Genç oyuncu Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.