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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'dan kötü haber

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2022 20:04
Beşiktaş'tan üzücü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Can Bozdoğan'ın, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edildi. Genç oyuncu Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.
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