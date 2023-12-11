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Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 12:32
Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatı süren Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan yenilginin ardından Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.
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Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı
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