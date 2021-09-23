Beşiktaş’ın dava açılacağını açıkladığı Serdar Ortaç’tan özür geldi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Twitter'dan yayınladığı video ile özür diledi.