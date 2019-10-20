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20.10.2019
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi. .
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