Beşiktaş-Konyaspor maçındaki kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 21. dakikasında N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Peki kırmızı kart doğru mu? 6 dakika içerisinde görülen 2 sarı kart hakkında A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunana eski hakem Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." dedi.

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