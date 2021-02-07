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Beşiktaş-Konyaspor maçındaki kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

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Giriş: 07.02.2021 20:24
Güncelleme:07.02.2021 20:34
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 21. dakikasında N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Peki kırmızı kart doğru mu? 6 dakika içerisinde görülen 2 sarı kart hakkında A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunana eski hakem Erman Toroğlu, "Vermemesi ayıp olurdu. Çok netti." dedi.
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