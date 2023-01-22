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Beşiktaş Kayserispor’u 2 golle geçti

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Giriş: 22.01.2023 18:35
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Kartal’da golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.
Beşiktaş Kayserispor’u 2 golle geçti
Beşiktaş Kayserispor’u 2 golle geçti
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