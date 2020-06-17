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Beşiktaş Jeroen Zoet'ten vazgeçti! İşte siyah-beyazlıların yeni kaleci adayı!
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda gündeme gelen Jeroen Zoet'ten vazgeçen siyah-beyazlılar, yeni kaleci adayını Krasnodar'da buldu. Rus temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Stanislav Kritsyuk'a kancayı takan Kara Kartal'daki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.