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Beşiktaş Fenerbahçe galibiyetini soyunma odasında kutladı
Beşiktaş'ta futbolcular, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı elde ettikleri galibiyeti soyunma odasında marşlar söyleyerek kutladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlı futbolcular, Kadıköy'de 15 sene sonra alınan bu galibiyeti soyunma odasında kutladı.
Mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinçle içeriye giren Beşiktaşlı oyuncular, marşlar söyleyip hem 3 puanın hem de uzun yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanmanın tadını çıkardı.