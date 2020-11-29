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Beşiktaş Fenerbahçe galibiyetini soyunma odasında kutladı

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Giriş: 29.11.2020 23:12
Güncelleme:29.11.2020 23:16
Beşiktaş'ta futbolcular, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı elde ettikleri galibiyeti soyunma odasında marşlar söyleyerek kutladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı futbolcular, Kadıköy'de 15 sene sonra alınan bu galibiyeti soyunma odasında kutladı.

Mücadelenin son düdüğünün ardından büyük bir sevinçle içeriye giren Beşiktaşlı oyuncular, marşlar söyleyip hem 3 puanın hem de uzun yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanında kazanmanın tadını çıkardı.

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