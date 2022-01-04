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Beşiktaş - Antalyaspor TFF Süper Kupa maçı öncesi canlı yayında flaş açıklamalar

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Giriş: 04.01.2022 23:27
Güncelleme:04.01.2022 23:27
TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu. Öte yandan mücadalde 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı saat 20.45 ATV ekranında canlı yayınla şifresiz olarak ekrana gelecek. İşte nefes kesecek mücadeleyle ilgili son dakika gelişmeleri...

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