05 Ocak 2022, Çarşamba
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Beşiktaş - Antalyaspor TFF Süper Kupa maçı öncesi canlı yayında flaş açıklamalar
TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu. Öte yandan mücadalde 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı saat 20.45 ATV ekranında canlı yayınla şifresiz olarak ekrana gelecek. İşte nefes kesecek mücadeleyle ilgili son dakika gelişmeleri...