BİZE ULAŞIN
Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE video
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 10 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlılar Galatasaray derbisi öncesi galip gelip moral toplamak istiyor. Son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Ankaragücü ise rakibi karşısında galibiyet alıp küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilecekler.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 10 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlılar Galatasaray derbisi öncesi galip gelip moral toplamak istiyor. Son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Ankaragücü ise rakibi karşısında galibiyet alıp küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.