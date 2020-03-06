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06.03.2020

Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE video

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 10 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlılar Galatasaray derbisi öncesi galip gelip moral toplamak istiyor. Son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Ankaragücü ise rakibi karşısında galibiyet alıp küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilecekler.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 10 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlılar Galatasaray derbisi öncesi galip gelip moral toplamak istiyor. Son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Ankaragücü ise rakibi karşısında galibiyet alıp küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

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