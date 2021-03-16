Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç sonucu ÖZET izle | Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. ASPOR ekranından canlı yayınlanan 5 gollü nefes kesen mücadelenin ÖZETİ ve gollerini sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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