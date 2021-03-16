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Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç sonucu ÖZET izle | Ziraat Türkiye Kupası

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Giriş: 16.03.2021 23:46
Güncelleme:16.03.2021 23:46
Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. ASPOR ekranından canlı yayınlanan 5 gollü nefes kesen mücadelenin ÖZETİ ve gollerini sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç ÖZETİ İZLE
Beşiktaş 3-2 Başakşehir maç ÖZETİ İZLE
Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü...
Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü...
GOL | Beşiktaş 3-2 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 3-2 Başakşehir
Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar şoku!
Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar şoku!
GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir
Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor CANLI izle
Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor CANLI izle
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