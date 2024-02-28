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Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Gol: Salih Uçan)

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Giriş: 28.02.2024 22:19
Güncelleme:28.02.2024 22:41
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, 32. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle Tümosan Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.
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