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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Voleybol Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 22.12.2020 01:39
Güncelleme:22.12.2020 01:39
A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, tecrübeli çalıştırıcıyı İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden İstanbul'a getirdi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için İspanya'nın Las Palmas kentine giden ve burada rahatsızlanarak hastaneye götürülen Galatasaray HDI Sigorta ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla saat 22.50 sularında Türkiye'ye getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen ambulans uçakta bulunan 65 yaşındaki Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Altunizade'de bulunan özel bir hastanede devam edilecek.



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