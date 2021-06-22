Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Elmas'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü.

Görüşmede Başkan Erdoğan,'ın, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik ettiği ve başarılar dilediği öğrenildi.

Galatasaray'da nefes kesen başkanlık seçimin galibi Burak Elmas oldu. 28. sandığa kadar yarışı geride götüren Burak Elmas, son sandıklarda öne geçti. Baştan sonra kadar birinci sırada yer alan Eşref Hamamcıoğlu, seçimi son anda kaybetti.

Burak Elmas, aldığı 1541 oyla Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu.