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26.10.2019

Başkan Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı |Video

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı... Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı. Küçük, şunları söyledi;

Kurulumuzu açıyorum. Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün kimseye konuşma sırası ve izni vermeyeceğim. Şimdiden affınıza sığınıyorum.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.

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