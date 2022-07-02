02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Balıkesir'in gururu İlkay Gündoğan
Premier Lig’in son haftasında attığı iki golle Manchester City’ye şampiyonluğu getiren İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşi Sara ile memleketi Balıkesir’de Türk adetlerine uygun düğün yapacak. İlkay'ın hayatının en özel gecesi öncesi şehirde büyük heyecan yaşanıyor.