Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir! Canlı yayında flaş sözler

A Spor yorumcularından Murat Özbostan, canlı yayında 'Avrupa Süper Ligi' hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Spor yorumcusu Murat Özbostan canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Özbostan'ın açıklamaları şu şekilde:

Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe sıcak bakıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maç yaparsa reyting için alırlar. Türkiye'den bu organizasyona iki takım alırlar biri Galatasaray diğeri Fenerbahçe. Bu organizasyon hayata geçerse o 20 takımın içinde Türkiye'den yüzde 100 iki takım olur. Bu kadar büyük bir ülkeyi nüfusu devre dışı göremezler. Türkiye'den iki takım olur. Ben duyduklarımı söylüyorum. Fenerbahçe'ye bu teklif gelmiş daha önce. Galatasaray zaten dillendirilmiş yıllar önce başkanı tarafından. Kulüpler Birliği'nden yönetim kurulundan başkan çıkmış. Şuan farkında mısınız? İhale komisyonu kuruldu TFF ve Kulüpler Birliği tarafından Galatasaray yok. En çok geliri elde eden en çok taraftarlarından birine sahip olan Galatasaray bu komisyonda yok. Ben bunları şöyle yorumluyorum Galatasaray da bu işe sıcak bakıyor.