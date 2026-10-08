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Vali Davut Gül'den açıklama: "Enkaz altındaki 6 yaşındaki çocukla temas kuruldu"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vali Davut Gül'den açıklama: "Enkaz altındaki 6 yaşındaki çocukla temas kuruldu"

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, arama kurtarma faaliyetlerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, enkaz altında kalan 6 yaşındaki bir çocukla temas kurulduğunu belirterek çocuğun enkazdan sağ çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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