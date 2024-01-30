Aslan'dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Aslan geriye düştüğü karşılaşmada 5 kez direğe takılmasına rağmen pes etmedi ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.