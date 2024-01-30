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Aslan'dan muhteşem geri dönüş! Galatasaray 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 30.01.2024 09:49
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Aslan geriye düştüğü karşılaşmada 5 kez direğe takılmasına rağmen pes etmedi ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
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