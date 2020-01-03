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03.01.2020

Arda Turan'ın transferiyle ilgili son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı |Video

Arda Turan'ın transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın devre arasındaki takıma katılacak iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi. Ayrıntıları DHA muhabiri Serhan Türk A Spor canlı yayınında anlattı.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan , geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

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