27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Antalyaspor'lu oyuncu Nazım Sangare'den bağlama resitali | Video

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, antrenman sonrası tesislerden dönüşte Kepez Seyir Terası'nda 'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çaldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan milli futbolcunun, yeşil sahadaki becerisinin yanı sıra müzikteki hünerlerini de gösterdiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Fraport TAV Antalyaspor'da dizindeki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nazım Sangare'nin tedavisi devam ediyor. Fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı özel antrenman programı uygulayan milli futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışması planlanıyor. Annesi Türk, babası Gineli olan Nazım Sangare, doğup büyüdüğü Almanya'da başladığı futbol hayatında Antalyaspor formasıyla zirveye ulaştı. A Milli Takıma seçilen Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra, sempatik tavırları, ten rengi ve kıvırcık saçlarıyla taraftarın beğenisini kazandı. Antalya'ya geldiği ilk dönemlerde kendisini tanımayanların Türk olmasına ilk başta inanmaması nedeniyle keyifli diyaloglar yaşandığını anlatan milli futbolcu, fazla bilinmeyen özelliğiyle de futbol severleri şaşırttı. Müziğe ilgisi fazla bilinmeyen Nazım Sangare, zaman zaman arkadaş ortamında, takım kamplarında bağlama çalarak farklı hünerlerini de gösterdi. Antrenman yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden kente dönüşte Kepez Seyir Terası'nda yanında bağlaması olan bir vatandaş ile karşılaşan milli futbolcu, Antalya manzarası eşliğinde bağlama çaldı.
'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çalan Nazım Sangare'ye yanındaki de türküyü söyleyerek eşlik etti. Nazım Sangare'nin bağlama çalarken çekilen video, sosyal medyada taraftardan yoğun ilgi gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Antalyaspor'lu oyuncu Nazım Sangare'den bağlama resitali
Antalyaspor'lu oyuncu Nazım Sangare'den bağlama resitali
Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor
"Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor"
Şenol Güneş'ten Ozan Tufan ve Arda Turan açıklaması
Şenol Güneş'ten Ozan Tufan ve Arda Turan açıklaması
Antrenmanda kafa vurmak yasaklandı!
Antrenmanda kafa vurmak yasaklandı!
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yanal için yolun sonu...
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yanal için yolun sonu...
Derbi sonrası olay yaratan paylaşım
Derbi sonrası olay yaratan paylaşım
Derbinin ardından şok görüntüler! Ali Koç taraftarlarla birbirine girdi
Derbinin ardından şok görüntüler! Ali Koç taraftarlarla birbirine girdi
Son dakika: Fenerbahçe taraftarından takım otobüsüne saldırı!
Son dakika: Fenerbahçe taraftarından takım otobüsüne saldırı!
Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı
Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı
Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Daha Fazla Video Göster