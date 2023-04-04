04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı | Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor

Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı | Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2023 23:00
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü, 83. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı
Ankaragücü Ali Sowe ile farkı ikiye çıkardı
Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
Ankaragücü Ali Sowe ile eşitliği yakaladı
Ankaragücü Ali Sowe ile eşitliği yakaladı
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
Fenerbahçe’de kriz tavan yaptı!
Fenerbahçe'de kriz tavan yaptı!
Livakovic Galatasaray’ın gündeminde
Livakovic Galatasaray'ın gündeminde
Beşiktaş’ta sakatlık şoku
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Süper Lig’in zirvesi için kritik 90 dakika
Süper Lig'in zirvesi için kritik 90 dakika
Galatasaray’da Midtsjö’den hayat öpücüğü!
Galatasaray'da Midtsjö'den hayat öpücüğü!
Emre Akbaba kırmızı görmeli miydi?
Emre Akbaba kırmızı görmeli miydi?
Trabzon’da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp
Trabzon'da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp
Daha Fazla Video Göster