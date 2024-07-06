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Almanya’da milli maç coşkusu! Stutgart sokakları marşlarla inliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 15:43
A Milli Takım bu akşam Berlin’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Almanya’da milli maç heyecanı yaşanırken ev sahibi konumuna geçen Türkiye taraftarları Stutgart sokakları marşlarla inletti.
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