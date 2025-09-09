Ali Koç açıkladı: Domenico Tedesco Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi tanıtım töreninde yeni teknik direktörü açıkladı. Koç, “Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir” dedi. Mevcut kadronun futbol DNA’sına ve Fenerbahçe’nin hücuma dayalı geleneğine uygun bir hoca seçme sürecinde ortak bir futbol aklıyla hareket ettiklerini belirtti. Başkan, yapılan değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Koç, kadronun geçen sezondan daha etkili futbol oynayabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaz kampı ve hazırlık maçlarında ortaya konan performansın beklentileri karşılamadığını ifade etti. Tüm bu faktörlerin yeni hocayı seçme kararında etkili olduğunu söyledi. Başkan, Tedesco’nun kısa süre içinde göreve başlayacağını ve sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN